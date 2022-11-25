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Бельгия

В поисках солидарности: миграционный кризис ЕС на фоне конфликта Парижа и Рима

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 Alexander Kazakevich
Спасение мигрантов на Крите, 22 ноября 2022 года.
Спасение мигрантов на Крите, 22 ноября 2022 года.   -   Авторское право  Stefanos Rapanis/Eurokinissi via AP

Перевернуть страницу недавнего противостояния Парижа и Рима по вопросу приёма беженцев: министры внутренних дел 27 стран ЕС съезжаются в Брюссель на экстренный саммит по миграционной политике. 

Европейские партнёры расходятся во мнениях относительно механизмов солидарности по отношения к т.н. "странам первой линии". Афины призывают Еврокомиссию срочно отправить в другие страны более 400 просителей убежища, спасённых на этой неделе у берегов Крита

Глава МВД Кипра говорит о критической ситуации на острове: 

Мы видим, что контрабандисты прибегают к новым методам. Теперь они используют более крупные коммерческие суда для перевозки мигрантов. Мы считаем это опасной тактикой, к тому же людей становится всё больше, суда перегружены. Честно говоря, я не знаю, как страны Средиземноморья будут справляться с этой новой угрозой.
Никос Нурис
Министр внутренних дел Республики Кипр

По сообщению AFP, среди тем саммита – также реформа правил предоставления убежища и усиление контроля на внешних границах.

По данным агентства "Фронтекс", с начала года в Европе было зарегистрировано почти 280 тысяч нелегальных прибытий. Для сравнения: в разгар гражданской войны в Сирии эти цифры достигали трёх миллионов. 

Больше половины из них совершались по суше. Доля мигрантов, воспользовавшихся западно-балканским маршрутом, который особенно беспокоит страны Центральной Европы, включая председательствующую в ЕС Чехию, увеличилась за год на 168%.