Владимир Путин поговорил с матерями российских военных

"Ваши дети — герои", "это нормально, что вы видите их детьми", а "в интернете куча фейков и информационных атак, ничему нельзя доверять". Эти слова президент России Владимир Путин сказал группе матерей, чьи сыновья были отправлены на войну в Украину. С женщинами глава государства встретился в преддверии Дня матери, который отмечается в России в воскресенье.

Владимир Путин, президент России: "Я хочу, чтобы вы знали: я лично, все руководство страны, мы разделяем эту боль, понимаем, что ничто не может заменить утраты".

На встречу с Путиным, однако попали не все желающие. "Насколько нам известно, ни одна мать из Совета матерей и жен не приглашена на это мероприятие", — отметил в Telegram "Совет", созданный в России на фоне войны в Украине и объявленной мобилизации.

Ольга Цуканова, Совет матерей и жен: "Мы теряем военнослужащих. У нас возник вопрос: мы здесь уже несколько дней находимся, официально везде требуем, ходим, пытаемся как-то с властью выйти на диалог, и нас как будто нет".

Эти кадры обнародовало государственное телевидение - прибытие российских солдат в Москву после обмена пленными с Украиной. Успокаивают ли подобные сюжеты сердца матерей, многие из которых больше никогда увидят живыми своих детей. По данным минобороны России, озвученным в сентябре, в войне с Украиной погибли 5937 военных. Украинские СМИ со ссылкой на генштаб ВСУ называют другие цифры потерь: 86 150.