"Ферма Помпеи": Археологический парк нашел экономичный и экологичный способ покоса травы

В археологическом парке Помпеи стадо из 150 овец привлекли для "стрижки" излишней растительности. Эко-выпас позволит администрации парка без каких-либо затрат поддерживать травяные поверхности в соответствии с особенностями здешней природной среды.

Габриэль Цухтригель, директор археологического парка Помпеи: "Кто бы ни приехал в Помпеи, он обнаружит, что город состоит не только из улиц, домов и магазинов, но и из обширных зеленых зон. Эти области требуют расходов на содержание. Проект "Ферма Помпеи", в котором главными героями являются овцы, часть гораздо более крупного проекта. Его цель усовершенствовать сельскохозяйственную область Археологического парка".

Овцам, в отличие от машин, не нужна электроэнергия. Кроме того, отпадает необходимость в утилизации травы, как это бывает при ее промышленном покосе. Овца же, напротив, проглатывает траву, которую жует, и перерабатывает ее, удобряя землю. Обработка территории овцами не только экономична - это позволит создать ландшафт более устойчивый к засушливым сезонам и проливным дождям.