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Панама

Защитить акул!

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 Кнарик Хачатрян
Конфискованные акульи плавники, показанные на пресс-конференции 6 февраля 2020 г. в Дорале / штат Флорида.
Конфискованные акульи плавники, показанные на пресс-конференции 6 февраля 2020 г. в Дорале / штат Флорида.   -   Авторское право  Wilfredo Lee/Copyright 2020 The AP. All rights reserved

Защита будет распространена на примерно 50 видов акул - их вылавливают из-за плавников, из которых готовят супы в Азии. Такое историческое решени приняли представители 180 стран, собравшиеся в Панаме на 19-ой конференции Конвенции по международной торговле видами, находящимися под угрозой исчезновения. Предложение по регулированию промысла и торговли этими видами акул вызвало наибольшее обсуждение на форуме. Оно было принято на пленарном заседании консенсусом.