На прошедшей 25 ноября встрече с матерями солдат, отправленных на войну после частичной мобилизации, президент Владимир Путин, в частности, рассказал, что в Украине людей "используют как пушечное мясо, расстреливают тех, кто отказывается выполнять указы." Это, по мнению Путина, является свидетельством установленного в Украине "неонацистского режима".

Между тем, в отсутствие какой-либо достоверной информации о судьбе мобилизованных солдат, попавших на украинский фронт, в соцсетях начинают появляться сообщения о тех, кто оказался в Донбассе.

Так, сразу несколько каналов опубликовали запись, на которой новобранцы из Серпуховского округа московской области рассказывают о своих "приключениях" в Донецкой и Луганской областях Украины, аннексированных Россией. Солдаты жалуются на отсутствие должной организации, командования, амуниции, провизии и какого-либо продуманного плана действий. Они также упоминают сослуживцев, не вернувшихся из рейда на Макеевку под Донецком. Военнослужащие утверждают, что остались без руководства к действию и выражают надежду на возвращение в Серпухов.

Ряд других источников, в частности украинский новостной канал 24tv, сообщают о расправах наемников, воюющих в составе ЧВК "Вагнер", над прибывшими на фронт новобранцами.

Как пишет сайт канала, "18 ноября на усиление группы вагнеровцев на белогоровском направлении российское командование привезло 109 частично мобилизованных. Через час после прибытия им приказали захватить лесополосу." Мобилизованные солдаты оказали сопротивление, после чего, как утверждает издание, "командиры вагнеровцев расстреляли четырех затейников, а другие безропотно пошли на убой". После неудачной попытки штурма позиций ВСУ "обратно из боя из 105 мобилизованных вернулись только 18, однако дожить до следующего дня смогли лишь трое."

Издание ссылается на некие источники в украинских спецслужбах. Проверить информацию из других источников пока не представляется возможным.

Как напоминает агентство "Униан", набор в ЧВК "Вагнер" происходил по российским колониям и тюрьмам, за чем лично следил основатель группировки Евгений Пригожин. Из данных статистики следует, что за первые два месяца осени 2022 года численность заключенных в российских колониях сократилась на 23 тысячи человек.

Как утверждается, в зоне военных действий наемники ЧВК "Вагнер" берут на себя роль командования в отношении к прибывающим в зону военных действий мобилизованных россиян. Эти заявления можно подтвердить лишь со слов новобранцев, которым удалось уехать с линии фронта в тыл. В любом случае о жестоком обращении с солдатами и наемниками свидетельствует подтверждённое убийство бывшего уголовника и перебежчика Евгения Нужина.

По данным украинской стороны, на фронте уже погибли более 86 тысяч российских солдат. К сожалению, пока идут боевые действия, эту цифру невозможно подтвердить или опровергнуть. Данные о потерях с украинской стороны поступают, в основном, от российского Министерства обороны.