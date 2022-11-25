Марш в Дюнкерке в память о погибших год назад мигрантах

Дань памяти 27 мигрантам, погибшим ровно год назад в результате кораблекрушения в Ла-Манше, отдали во французском Дюнкерке. Участники Марша протеста прошли из центра города на пляж с плакатами, на которых были написаны имена погибших.

"Важно помнить об этих людях, говорить о них, думать об их семьях, а также осуждать не пришедших к ним на помощь, потому что подобные инциденты могут повториться в любой момент", — сказала Анна Ришел, координатор Utopia 56 Grande-Synthe

Несколько лодок с демонстрантами вышли ив море. На воду были спущены венки. Память погибших почтили минутой молчания. Марсьяль Бейарт, мэр Гранд-Сента, городка в департаменте Дюнкерк, говорит:

"Ровно год назад здесь погибли 27 человек, 27 мигрантов, которые искали Эльдорадо в Соединённом королевстве, но погибли на пути к нему. Это случилось не на другом конце света, это случилось здесь, на побережье Дюнкерка. Важно помнить об этом и делать выводы".

Многие считают, что эту трагедию можно было предотвратить. Лодка с людьми на борту послала первый сигнал SOS, когда находилась во французских водах, дрейфуя к британской границе. Но ни одна из сторон не выслала спасателей.