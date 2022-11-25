Ливия депортировала группу нелегальных мигрантов

Ливия депортировала более 200 нелегальных мигрантов в страны их происхождения через свои сухопутные границы. Людей одели в спортивные костюмы разных цветов, чтобы было проще визуально определить из какого государства они прибыли в Ливию.

Нелегалов обеспечили сухим пайком и доставили пограничным переходам. В числе мигрантов 105 египтян, 101 гражданин Чада и 20 суданцев. За процессом наблюдали сотрудники посольств трех стран.

Операция была организована базирующимся в Триполи правительством Абдулхамида Дбейбы, власть которого оспаривается конкурирующей администрацией на востоке Ливии. Договоренность между сторонами позволила координировать высылку мигрантов.

В разрушенную войной Ливию прибывают тысячи нелегалов, чтобы затем отправиться в Европу через Средиземное море. На пути к лучшей жизни ежегодно погибают сотни людей.