"В кратчайшие сроки": в Киргизии призывают переименовать районы Бишкека, носящие названия на русском

С призывом переименовать "в кратчайшие сроки" все районы Бишкека на киргизский язык в пятницу выступил спикер парламента страны Нурланбек Шакиев, отметив, что "до сих пор отдельные населенные пункты в Кыргызстане носят названия на других языках".

На сегодняшний день Бишкек административно делится на четыре района - Ленинский, Первомайский, Октябрьский и Свердловский.

Глава киргизского парламента разочарован тем, что планы по развитию государственного языка в Киргизии реализовать пока не удалось.

"Тридцать три года назад был принят закон о государственном языке, но за эти годы мы не достигли конкретных результатов. Все остается лишь на словах", - сказал Шакиев, выступая на Народном курултае.

Ранее с инициативой о переименовании районов столицы также выступали депутаты парламента страны и представители городского собрания. В июне депутат бишкекского горкенеша Таалайбек Усубалиев выразил мнение, что названия районов "морально устарели" и предложил переименовать их, сделав акцент на национальной идеологии.

Свердловский район тогда предложили назвать в честь Чингиза Айтматова или Манаса, Первомайский - Турдакуна Усубалиева или Жусупа Абдрахманова, Октябрьский - Байтика Баатыра или Суйменкула Чокморова, Ленинский – в честь Исхака Раззакова или Абсамата Масалиева.

С первого января 2023 года несколько населенных пунктов в Киргизии получат новые названия. Закон "О переименовании некоторых айыльных аймаков и сел Баткенской области" подписал осенью президент страны Садыр Жапаров. В частности, село Коммуна сменит название на Сары-Добо.

Киргизский язык в республике является государственным, русский – по Конституции – имеет статус официального. Согласно опросам, жители Киргизии в основном используют в повседневной жизни государственный язык. Исключение составляют Бишкек, примыкающая к столице Чуйская область, а также курортные районы Иссык-Кульской области.