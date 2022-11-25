Херсон: жизнь под обстрелом

_-_Моя мама здесь, и моя сестра здесь. Они живут в центре. Они живут рядом с банком, — говорит Ирина. Она преподаватель английского языка в Херсоне.

- Вы возьмёте их с собой, если уедете?

- Да, я думаю... мы ведь одна семья!

После более 8 месяцев российской оккупации вот что переживают жители Херсона в эти дни. Город подвергается регулярным обстрелам со стороны российских войск, которые сейчас передислоцировались к югу от Днепра и находятся всего в нескольких километрах отсюда.

- Просто слов никаких нет, — качает головой Ирина. А её дочь шепчет:

- Я никогда не видела это так близко...

- И к такому не привыкнуть.

- Это словно происходит в кино

- Как в кино?

- Да, как в кино.

Пока мы пытались записать интервью с Ириной и её дочерью, система ПВО Украины перехватила три ракеты.

- Давайте переместимся.

- Да, давайте уйдём отсюда.

Чтобы не испытывать судьбу, мы пытаемся менять локации, но сегодня трудно сказать, где в Херсоне безопасно. Многие здесь впервые переживают ужасы случайных обстрелов и рассказывают, что украинцы никогда не бомбили гражданские кварталы, пытаясь отбить город.

Ирина говорит, что, выдержав психологическое давление оккупации, она не думала, что им придется покидать свои дома. Но теперь все изменилось:

- У нас тогда не было света целую неделю, а теперь в понедельник будет уже три недели. Я не знала, что делать. Я не знала, как с ними жить, потому что хотела жить со своим украинским народом и каждый день прощалась с друзьями, потому что они решали уехать из Херсона. Я никогда не забуду эти чувства и переживания.

Теперь и семья Ирины собирается со дня на день покинуть Херсон.