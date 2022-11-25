ISW о принудительной интеграции украинцев

Российские чиновники и оккупационные власти предпринимают новые попытки консолидировать административный контроль над оккупированными и аннексированными территориями и насильно интегрировать украинских граждан в российские социокультурные, экономические, военные и управленческие системы.

Институт изучения войны сообщает: Российские оккупационные власти и вооружённые силы и дальше ужесточали фильтрационные меры на оккупированных Россией территориях в Украине.

Вот как проходят российские фильтрационные процедуры в Украине: сначала людей задерживают и доставляют в пункты фильтрации, либо останавливают на контрольных пунктах фильтрации, где проверяют, представляют ли они угрозу.

Того, кого посчитают наиболее опасным, вероятно, задержат и заключат под стражу в Восточной Украине либо в России. Тот, кого сочтут менее опасным, но все же враждебным, вероятно, будет принудительно депортирован в Россию. Тем, кого посчитают неопасным, вероятно, либо выдадут документы и разрешат остаться в Украине, либо принудительно депортируют в Россию.

Среди депортированных много детей.

Институт изучения войны сообщает: Российские чиновники продолжают работу по депортации детей из оккупированных районов Украины в Россию. Назначенные Россией власти так называемой «Луганской народной республики» заявили, что они отправили украинских детей из этого региона в Краснодарский край в России.

По данным Национального информационного бюро Украины, почти 11,5 тысяч детей были депортированы, – эти данные основаны на сообщениях родителей, которые разыскивают детей.

Как ранее утверждал Институт изучения войны, известные российские военные блогеры начали распространять документальный сериал, в котором ясно показано, как украинских детей передают в российские семьи.

Эта документальная кампания, вероятно, призвана сформировать информационный фон для нормализации отношения к принудительной ассимиляции украинских детей в российских семьях и российском обществе.