Сладко, вкусно и красиво: в Стокгольме проходит выставка пряничных домиков

Католическое Рождество не за горами и жители Старого Света вовсю начали подготовку к одному из своих самых любимых праздников. Шведский Национальный центр архитектуры и дизайна, расположенный в Стокгольме, вновь организовал конкурс пряничных домиков.

В нынешнем году кулинарные шедевры с сахаром, корицей и кремом представили более 140 человек. Тема конкурса - "За углом..."

Сарра Санделл, Pepparkakshus 2022: "Вот еще один пряничный, который по-своему интерпретировал тему. Смотрите, зима уже здесь, но скоро наступит лето. Но не просто лето... С ним, возможно, что-то еще лучшее. Так что все это похоже на сказку, с драконами и фениксом. Это какое-то приключение, и все может случиться".

Организаторы мероприятия считают, что выпекать пряничные домики, не легче, чем строить дома. Эта выставка-конкурс очень популярна в Швеции и проходит в королевстве вот уже 32 раз.