Лукашенко: "Задрожит не только Европа"

"Задрожит не только Европа" — такими словами прокомментировал белорусский президент Александр Лукашенко вопрос о реакции на возможное нападение.

"Вы даже представить не можете, как мы можем ответить. Кому надо, я сказал. Здесь мы будем уже обсуждать проблему "грязной", "чистой" ядерной бомбы". Мы ответим так, что не только Европа задрожит. Это не только мы, это наши договоренности с Россией, это наша совместная группировка вооруженных сил", — сказал президент РБ.

Лукашенко также заявил, что Украину ждет "полное уничтожение", если Киев не пойдет на мирные переговоры. Он также сказал, что Беларусь сможет задействовать для войны в Украине на стороне РФ около 35-40 тысяч военных, но, по его словам, это не роль Беларуси в данном конфликте и это никак не скажется на ходе боевых действий.

В четверг Европарламент принял резолюцию, в которой говорится, что режим Лукашенко разделяет с Россией ответственность за военные преступления в Украине, а также осуждаются приговоры, вынесенные сотням белорусских политзаключенных.