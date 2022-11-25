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Бизнес

Протесты "Чёрной пятницы"

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 Кнарик Хачатрян
Плакаты протестующих сотрудников Amazon.
Плакаты протестующих сотрудников Amazon.   -   Авторское право  JOHN MACDOUGALL/AFP

Сотрудники Amazon по всему миру отметили "Чёрную пятницу" забастовками. Этот сезон ежегодно знаменуется пиком продаж для гиганта онлайн-торговли, и протесты, подобные этому, в Германии, были направлены на то, чтобы противопоставить огромную прибыль компании предполагаемой низкой заработной плате и плохим условиям труда персонала.

Ронни Штрайх, представитель профсоюза Verdi:

"Все больше и больше людей присоединяются к трудовым спорам по всей Германии и за рубежом. Как профсоюзы, мы используем "Чёрную пятницу", чтобы продемонстрировать на международном уровне посредством трудовых споров и акций, что работники недовольны, и что действительно многое нужно изменить с точки зрения условий труда, оплаты и оценки условий работы".

В Мадриде к "Чёрной пятнице" приурочили протесты иного рода. Гринписовцы устроили беспрецедентную акцию в центре города, свалив огромные кучи мусора на оживленную торговую улицу. Цель - привлечь внимание к колоссальным потерям, порождённым однодневным спазмом глобального потребительства.