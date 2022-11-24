Мотив открывшего стрельбу в Walmart остаётся неизвестным

Мотив 30-летнего Андре Бинга, застрелившего накануне 6 человек в супермаркете Walmart в американском городе Чесапик, а затем покончившего с собой, пока остаётся неизвестным. В среду полиция провела обыск в его доме в попытке найти что-то, проливающее свет на случившееся, но безрезультатно.

Нападавший работал в магазине начальником ночной смены с 2010 года, сообщили в руководстве торговой сети. В момент нападения он был вооружен пистолетом и имел несколько магазинов, заявили в полиции Чесапика, штат Виргиния. По рассказам очевидцев, он открыл огонь, не произнеся ни слова.

Двое сотрудников были убиты в комнате отдыха, где позже Бинг покончил с собой. Еще один пострадавший был найден "у входа в магазин", трое других "были доставлены в близлежащие больницы, но скончались от полученных ранений". По словам властей, самой младшей из жертв было 16 лет.

Нападение произошло накануне одного из самых почитаемый в США праздников - Дня благодарения. Президент Джо Байден выразил соболезнования в связи с "ужасным и бессмысленным актом насилия" накануне "одного из праздников, которым мы больше всего дорожим и который объединяет нас". "Еще больше столов по всей стране останутся пустыми в этот день", - говорится в его заявлении.

Эта не первое нападение за минувшую неделю: четыре дня назад в результате стрельбы в Колорадо-Спрингс в клубе ЛГБТ+ погибли пять человек и 18 получили ранения. Неделю назад, также в Виргинии, три члена команды местного университета по американскому футболу были убиты бывшим товарищем.