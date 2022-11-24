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Украина

Украина после девяти месяцев войны: анализ ISW

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 Oleksandra Vakulina
Очередь за водой в Киеве
Очередь за водой в Киеве   -   Авторское право  Evgeniy Maloletka/AP Photo

Спустя девять месяцев после начала полномасштабного вторжения России в Украину, Кремль не отступил от своей задачи максимум по восстановлению контроля над Украиной. Он лишь незначительно затуманивает реальные цели России, пытаясь ввести в заблуждение западные страны, чтобы они вынуждали Украину просить о мире, – считает Институт изучения войны.

Российские войска продолжают оборонительные операции на восточном берегу в Херсонской области. Спутниковые снимки свидетельствуют о строительстве российских укреплений к северу от Раденска, в 25 км к юго-востоку от Херсона, вдоль шоссе, ведущего к Армянску, а также продолжающиеся работы над оборонительными позициями в районе Заозёрного, вдоль дороги на Геническ. Армянск и Геническ находятся недалеко от границы с оккупированным Россией Крымом.

Министерство обороны Великобритании сообщает: За последние две недели Россия, вероятно, перебросила основные части воздушно-десантных войск из Херсонской области на Донецкий и Луганский фронты в Донбассе.

В потенциальные оперативные задачи ВДВ входят поддержка обороны района Кременная-Сватово в Луганской области или усиление наступательных операций на город Бахмут в Донецкой области. Здесь российские войска ведут наступление, в частности, в районе Бахмута, Спорного и Берестового. Они также продолжают наступательные операции в районе Авдеевки-Донецка.

Институт изучения войны сообщает, что в оккупированных районах российские войска и оккупационные чиновники по-прежнему насильственно переселяют местных жителей и конфискуют их имущество.