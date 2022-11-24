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Сербия

Сербия ждёт от ЮНЕСКО признания сливовицы частью Всемирного наследия

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 Андрей Позняков
На заводе по производству сливовицы в Белграде
На заводе по производству сливовицы в Белграде   -   Авторское право  AP Photo/Darko Vojinovic

ЮНЕСКО рассмотрит на следующей неделе заявку Сербии на внесение сливовицы в список Всемирного наследия. В документах организации сказано, что Белград попросил признать сербские традиции производства и культуру потребления этого напитка, который в целом ряде стран Восточной Европы относят к своему национальному достоянию.

Социолог, автор блога «Ракия, в основном» Илия Малович объясняет, что именно в сербской культуре сливовица играет особенно важную роль:

«Популярность сливовицы связана с популярностью фрукта, из которого её делают. Слива занимает очень важное место в сербской этнологии и социологии повседневной жизни, в истории Сербии. Ни с одним другим фруктом сербы не связаны так тесно, как со сливой.

Когда-то, прежде чем построить дом, сначала сажали сливовое дерево, чтобы посмотреть, будет ли оно плодоносить, и если оно плодоносило, это означало, что земля чистая, здоровая, иногда даже священная. И тогда люди начинали там строить дом».

Решение по заявке Белграда должен принять Межправительственный комитет по охране нематериального культурного наследия на ежегодном заседании в Рабате. Ранее сербская сливовица получила отдельную сертификацию в ЕС как разновидность бренди с защищённым географическим происхождением.