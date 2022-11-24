"Шотландский народ не заставят замолчать": борьба за независимость продолжится

Борцы за независимость Шотландии от Великобритании поклялись не сдаваться после того, как Верховный суд запретил им проводить новый референдум без одобрения Лондона.

Первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила, что Шотландская национальная партия будет использовать выборы в Великобритании, намеченные на начало 2025 года, в качестве "фактического референдума".

Сейчас вестминстерский истеблишмент думает, что может заблокировать референдум, но позвольте мне прояснить, я уверена от вашего имени; сегодня ни один истеблишмент, вестминстерский или иной, никогда не заставит замолчать шотландский народ Никола Стерджен первый министр Шотландии

Накануне Верховный суд Великобритании постановил, что парламент в Эдинбурге "не имеет полномочий для того, чтобы законодательно назначить проведение референдума о независимости Шотландии".

Это не первая попытка Шотландии выйти из состава Соединенного Королевства. В 2014 году после выданного британским парламентом ордера референдум по вопросу независимости состоялся, но 55% его участников проголосовали за сохранение союза между Эдинбургом и Лондоном.

Однако ситуация в обществе изменилась после "брексита", против которого выступало большинство шотландцев.

Планировалось, что после провозглашения независимости Шотландия войдет в состав Евросоюза как отдельное государство.