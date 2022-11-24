В Перу уничтожают аэродромы наркоторговцев

Перуанская полиция по борьбе с наркотиками демонтирует незаконную взлетно-посадочную полосу в Уануко, в центральной части страны. В период с января по ноябрь нынешнего года в перуанской Амазонии уничтожены 64 таких незаконных полос, используемых наркоторговцами. Они были расположены в обширной долине рек Апуримак, Эне и Мантаро, где выращивают коку.

Регион охватывает четыре департамента и известен активностью партизанских формирований «Сендеро Луминосо». Они обеспечивают защиту наркоторговцев, которые им за это платят. Перу считается одним из крупнейших в мире центров кокаина, ежегодно здесь его производят около 400 тонн.

Наряду с Боливией, Перу - второй после Колумбии поставщик листа коки и сырья для кокаина.