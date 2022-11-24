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Иран

Тегеран не ответил на запрос ООН

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 Кнарик Хачатрян
Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк
Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк   -   Авторское право  AFP

Тегеран не ответил на просьбу Верховного комиссара ООН по правам человека позволить ему посетить страну. Фолькер Тюрк заявил об этом во время заседания Совета по правам человека, чтобы решить, следует ли начинать международное расследование разгона Ираном антиправительственных протестов. Они начались 2 месяца тому назад после смерти молодой женщины, арестованной за неправильное, по мнению полиции нравов, ношение исламского головного платка. 

При разгоне протестов, по данным правозащитников, погибли 416 человек.