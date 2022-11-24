Турция: после землетрясения в Голкайе

Десятки палаток были установлены в городе Голкая провинции Дюздже на северо-западе Турции, где рано утром в среду произошло землетрясение, вызвавшее панику среди населения. Сила подземных толчков достигла 5, 9 балла по шкале Рихтера. По меньшей мере 68 человек получили ранения. Люди приветствовали возведение палаточного городка, так как боялись афтершоков и не возвращались в дома. Cерьёзного ущерба зарегистрировано не было. Официальные лица заявили, что около 80% зданий в этом районе были перестроены или укреплены после землетрясения в 1999 году.