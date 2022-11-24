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мир

В Швеции задержаны россияне по подозрению в шпионаже

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 Euronews
Стокгольм, Швеция
Стокгольм, Швеция   -   Авторское право  Fredrik Sandberg/AP

Служба безопасности Швеции арестовала в Стокгольме супружескую пару по подозрению в разведывательной деятельности против королевства, а так же против одного из иностранных государств. Какого именно, прокуратура Швеции не сообщила. Предполагается, что пара шпионила в пользу России.

Согласно данным Шведского налогового агентства, супруги иммигрировали из Пермской области. В 1999 году они получили постоянный вид на жительство. Чуть более десяти лет спустя стали шведскими подданными.

Мужчина непосредственно подозревается в ведении разведывательной деятельности, его жена - в пособничестве.