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Сербия

Спор вокруг автомобильных номеров: Сербия и Косово достигли договоренности

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 Euronews
Архив
Архив   -   Авторское право  Visar Kryeziu/Copyright 2021 The AP. All rights reserved.

Переговорщики Сербии и частично признанного Косова на встрече в Брюсселе достигли договоренности по разрешению спора вокруг автомобильных номеров, что позволит избежать эскалации.

Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Он отметил, что Сербия согласилась перестать выдавать номера с кодами косовских городов, а Косово обещает прекратить попытки принудительно перерегистрировать машины с сербскими номерами.

"Я в ближайшие дни приглашу стороны обсудить дальнейшие шаги", - сообщил Боррель.