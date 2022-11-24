Спор вокруг автомобильных номеров: Сербия и Косово достигли договоренности

Спор вокруг автомобильных номеров: Сербия и Косово достигли договоренностиКомментарии
Euronews
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Переговорщики Сербии и частично признанного Косова на встрече в Брюсселе достигли договоренности по разрешению спора вокруг автомобильных номеров, что позволит избежать эскалации.
Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Он отметил, что Сербия согласилась перестать выдавать номера с кодами косовских городов, а Косово обещает прекратить попытки принудительно перерегистрировать машины с сербскими номерами.
"Я в ближайшие дни приглашу стороны обсудить дальнейшие шаги", - сообщил Боррель.