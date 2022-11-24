В Намибии снесли памятник Курту фон Франсуа

Власти Виндхука, столицы Намибии, снесли памятник майору Курту Карлу Бруно фон Франсуа. Некоторыми историками он считается основателем города.

В конце 19 века фон Франсуа занимал пост губернатора Германской Юго-Западной Африки и участвовал в подавлении восстания народов, живших на территории Намибии.

Бронзовую скульптуру колонизатора снесли под радостные возгласы толпы.

В 1884 году Берлином была создана колония Германская Юго-Западная Африка, которая занимала территорию современной Намибии. После поражения Германии в Первой мировой войне германская колония под управление Южно-Африканского Союза. Весной 1990 года Намибия получила независимость.