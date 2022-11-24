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Бельгия

"Никто не должен остаться ночью на улице!"

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 Валери Гориа
Мигранты, не имеющие жилья, спят на улицах Брюсселя.
Мигранты, не имеющие жилья, спят на улицах Брюсселя.   -   Авторское право  Euronews

Каждую ночь сотрудники гуманитарных организаций совершают обходы в Брюсселе, чтобы помочь искателям убежища, которые ночуют на улицах бельгийской столицы. С каждым днём таких людей становится всё больше.

- Как давно вы спите на улице?

- 3 месяца

- 4месяца

- А я 65 дней

Fedasil, агентство, занимающееся рассмотрением ходатайств о предоставлении убежища, больше не может справиться с работой в срок, сотни людей прибывают ежедневно из Афганистана, Африки или с Ближнего Востока. Многие из тех, кто каждый день стоит в очереди на регистрацию, уходят ни с чем.

НПО "Врачи без границ" установила мобильную клинику рядом с регистрационным центром.

- С начала года по меньшей мере 5000 человек, которые подали прошение о предоставлении убежища и, по сути имеют право на убежище здесь, в Бельгии, остаются без жилья, - говорит представитель организации Давид Вогел. - Ситуация с их здоровьем очень тревожная. В Брюсселе началась эпидемия чесотки, которую трудно контролировать, потому что люди, не имея жилья, вечером возвращаются в свои сквоты или на улицу.

Кризис настолько серьёзен, что даже украинские беженцы, которые имеют особый статус в Бельгии, как и везде в Европе, все чаще и чаще ночуют на улице из-за нехватки места в приютах. Одна из них рассказывает:

- Когда я наконец зарегистрировался, я показала им документы, подтверждающие, что у меня онкологическое заболевание, тогда они приютили меня на одну ночь в общежитии в центре города. Только на одну ночь. А теперь я сижу здесь, на вокзале, уже целую неделю.

В отчаянии группы мигрантов стали занимать пустующие здания.

Валери Гориа, EURONEWS:

- В этом большом здании, в этом сквоте, за несколько дней число обитателей возросло с 200 до 600 человек.

Мари Дутрепон - адвокат, она представляет интересы нескольких обитателей сквота, которым угрожает выселение, в группе юристов, которые неустанно мобилизуются для помощи людям , оказавшимся в таком положении.

- За год Fedasil и, следовательно, через Fedasil, бельгийское государство, было 7000 раз осуждено, — говорит Мари Дутрепон. - Судьи сказали, что этим людям должно быть предоставлено жилье. Юристы обратились в Европейский суд по правам человека в Страсбурге, который на днях распорядился о введении временных мер и подтвердил это, заявив, что закон должен соблюдаться, что эти люди должны быть защищены, а невыполнение этого требования подвергает их бесчеловечному и унижающему достоинство обращению.

Коллектив адвокатов организовал протест и призвал своих клиентов присоединиться к этой акции.

В ответ на критику бельгийские власти говорят о том, что им не хватает средств, а также указывают пальцем на отсутствие европейской солидарности. Демонстранты же считают, что эти аргументы не работают в случае сложившейся чрезвычайно ситуации.

 - Никто не должен остаться на улице! - скандируют они.

Подробнее об этом в нашем полном репортаже на Euronews Witness в этот четверг и в эти выводные в 9:45 по центральноевропейскому времени.