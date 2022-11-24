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Армения

Армения отказалась подписывать резолюцию Совета ОДКБ

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 Euronews
Премьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян   -   Авторское право  Sergey Guneyev/Sputnik

Армения отказалась подписывать декларацию Совета коллективной безопасности ОДКБ, а также проект о совместных мерах по оказанию помощи Еревану по итогам саммита организации. Оба документа отправлены на доработку.

Причиной отказа премьер-министр Никол Пашинян назвал отсутствие политической оценки со стороны ОДКБ по поводу "агрессии" Азербайджана против территориальной целостности Армении.

Никол Пашинян, премьер-министр Армении:

— В течение двух последних лет страна-член ОДКБ Армения как минимум три раза подверглась агрессии со стороны Азербайджана.

Удручает то, что членство Армении в ОДКБ не сдержало Азербайджан от агрессивных действий и тем более, что фактически до сегодняшнего дня нам не удалось прийти к решению по поводу реакции ОДКБ на агрессию Азербайджана против Армении. Эти факты наносят огромный урон имиджу ОДКБ как внутри нашей страны, так и за ее пределами.

Как указал Пашинян, речь идет о 3 инцидентах на границе двух стран за последние 2 года.

Последний из них произошел 13 сентября, Минобороны Армении сообщило об артобстрелах населенных пунктов страны вооруженными силами Азербайджана, что в Баку назвали провокацией. В результате чего с обеих сторон погибли более 200 военнослужащих.

Итогом тех событий стало подписание трехстороннего соглашение с участием России, по которому за Азербайджаном остаются территории, взятые им под контроль, а вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и Лачинского коридора развертывается российский миротворческий контингент.