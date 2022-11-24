Amnesty International осудила репрессии российских властей в отношении СМИ

Amnesty International осудила действия российских властей по отношению к независимым СМИ и гражданским активистам, выступающим против войны в Украине. Об этом говорится в новом отчете Международной правозащитной организации. Власти заблокировали доступ к десяткам интернет-СМИ, как российским, так и иностранным.

Эксперты отмечают, что ситуация ухудшилась после возвращения Владимира Путина на президентский пост в 2012 году. Положение дел продолжило усугубляться после отравления и заключения в тюрьму оппозиционного деятеля Алексея Навального.

Наталья Прилуцкая, Amnesty International: "В Кремле рассматривали Навального как опасного для них человека, который потенциально может привести людей к недовольству и возглавить протест, что бросит вызов политике и действиям правительства, а также законам, отсюда по существу, и заинтересованность в его изоляции".

За последние десять лет власти жестко урезали право россиян на выражение своего несогласия. Более того, драконовские законы и политика фактически лишили людей права на свободу мирных собраний. С начала вторжения России в Украину власти предприняли целый комплекс мер, чтобы контролировать СМИ, вплоть до указаний, какие формулировки можно использовать, чтобы избежать репрессий.

Так, слово "война" было запрещено. Наталья Прилуцкая считает необходимым поддержать российское гражданское общество и осудить действия Путина:

Наталья Прилуцкая, Amnesty International: "Если международное сообщество будет молчать, это только усилит репрессии. Это делает возможным кристаллизацию того "консенсуса" в обществе, которым так кичится Путин и его правительство".

Amnesty International подчеркивает, что работники СМИ и правозащитники делают все возможное в сложившихся обстоятельствах и надеются, что когда-нибудь свободная и сбалансированная информация станет частью российского общества.