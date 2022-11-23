Иран расширяет ядерную программу

Великобритания, Франция и Германия осудили расширение ядерной программы Ирана после того, как Организация по атомной энергии страны заявила о старте обогащения урана до 60% на подземном ядерном объекте в Фордо.

Ранее такое производство велось только на одном заводе — в Натанзе. Это означает, что запасы радиоактивного металла, хранящегося, по крайней мере, на двух объектах, теперь приближаются к 90% чистоте оружейного качества.

Эксперты заявляют, что у Ирана сейчас достаточно 60% обогащенного урана для переработки в топливо как минимум для одной ядерной бомбы.

Западные державы заявляют, что у иранской программы обогащения нет "никакого убедительного гражданского оправдания".

Обогащение урана до 60% на втором ядерном объекте стало ответом Тегерана на принятую МАГАТЭ резолюцию, предписывающую Ирану сотрудничать с расследованием вокруг обнаружения следов урана на трех незадекларированных объектах.

Все это отдаляет перспективу возвращения Ирана к ядерной сделке 2015 года.