Стрельба в США: погибли около 10 человек

Около 10 человек, по данным местной полиции, погибли в американском городе Чесапике - втором по величине в штате Виргиния. Устроивший стрельбу в магазине Walmart мужчина покончил с собой. Трагедия произошла во вторник около десяти часов вечера.

Одетый в форму менеджера магазина злоумышленник вошёл в комнату, где находились сотрудники, и открыл огонь.

На месте происшествия работают следователи, О количестве раненых пока сведений нет. Полиция осматривает помещения торгового центра. Территория вокруг супермаркета оцеплена. У здания находятся около 40 автомобилей скорой помощи, полиции и экстренных служб. Местных жителей просят не приближаться к месту трагедии. По предварительным данным, стрелок действовал в одиночку.