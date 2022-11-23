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мир

Стрельба в США: погибли около 10 человек

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 Кнарик Хачатрян
Место трагедии, AFP grab
Место трагедии, AFP grab   -   Авторское право  AP/WAVY-TV 10

Около 10 человек, по данным местной полиции, погибли в американском городе Чесапике - втором по величине в штате Виргиния. Устроивший стрельбу в магазине Walmart мужчина покончил с собой. Трагедия произошла во вторник около десяти часов вечера.

Одетый в форму менеджера магазина злоумышленник вошёл в комнату, где находились сотрудники, и открыл огонь.

На месте происшествия работают следователи, О количестве раненых пока сведений нет. Полиция осматривает помещения торгового центра. Территория вокруг супермаркета оцеплена. У здания находятся около 40 автомобилей скорой помощи, полиции и экстренных служб. Местных жителей просят не приближаться к месту трагедии. По предварительным данным, стрелок действовал в одиночку.