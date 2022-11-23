Атака беспилотников на Крым и эвакуация Херсонской и Николаевской областей

Власти аннексированного Россией Крыма утверждают, что отразили две атаки беспилотников, одна из которых, по их данным, была нацелена на Балаклавскую электростанцию.

Киев не раз заявлял, что считает Крым своей территорией и намерен вернуть его в состав Украины.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что всего за минувший день были сбиты пять беспилотников. Повреждений инфраструктуры и пострадавших, по его словам, нет. Власти призвали население сохранять спокойствие.

Ранее в соцсетях распространилась информация об эвакуации жителей Армянска. Глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов назвал эти сообщения фейками и призвал доверять только официальным источникам.

Уважаемые крымчане, руководствуйтесь только проверенными официальными источниками информации. Вопросы, связанные с мобилизацией, эвакуацией и так далее, только от меня лично. Нахожусь всегда на боевом посту, 24 на 7. Крымчан никогда не обманываем, о любой ситуации самой сложной, неприятной, будем информировать своевременно и честно Сергей Аксёнов глава Крыма

В свою очередь украинские власти начали эвакуацию населения Херсонской и Николаевской областей. Это связано с опасениями, что отключения электроэнергии и воды после российских обстрелов сделают зиму непригодной для жизни там.

Тем временем правительство Украины в лице главы МИДа заявляет, что у Запада нет права уставать от помощи Киеву, призывая Евросоюз разработать 9-й пакет санкций против России.

"Если мы, украинцы, не устали, то остальная Европа не имеет ни морального, ни политического права на усталость", - сказал Дмитрий Кулеба.