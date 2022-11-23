В результате обстрела Вольнянска в Запорожской области погиб ребенок

В результате обстрела российской армией города Вольнянск в Запорожской области в ночь на 23 ноября погиб новорождённый.

Один из снарядов попал в родильное отделение городской больницы. Глава Запорожской областной администрации Александр Старух опубликовал в соцсетях фотоснимки разрушенного здания.

"Горе переполняет наши сердца - убит младенец", - написал Старух в своем телеграм-канале. Также сообщается двух пострадавших, один из которых в тяжелом состоянии. По данным администрации президента Украины, удар по городу был нанесен из ракетного комплекса С-300.

Минобороны России не комментировало информацию об обстреле Вольнянска.