Каждый второй французский мэр (а именно: 55%) не намерен снова выдвигать свою кандидатуру по окончании срока полномочий. Об этом свидетельствуют данные опроса Ifop, проводившегося по телефону с 20 октября по 10 ноября среди 609 избранных глав муниципалитетов и коммун и опубликованные в среду, второй день конгресса Ассоциации мэров Франции (AMF). Обозреватели отмечают, что это - абсолютный рекорд за последние двадцать лет.

Быстрее других уходят в отставку те, кому за 70 (то есть 72% всех французских мэров); те, чьи населённые пункты находятся в сельских районах (56%) и те, 10% бюджета которых связаны с энергетикой (62%).

Энергетический кризис - угроза административному делению

90% глав муниципалитетов заявили, что прежде всего их беспокоит рост цен на энергоносители для местных бюджетов. Согласно опросу компании Hellio, специализирующейся на управлении энергопотреблением, и журнала Acteurs publics среди 609 мэров, взрыв цен подталкивает некоторых из них к тому, чтобы не платить по счетам или объединиться с соседним муниципалитетом.

16% опрошенных рассматривают возможность слияния с соседним муниципалитетом, чтобы справиться с ростом цен, что, по мнению аналитиков Ifop, "вызывает опасения по поводу долговечности французского административного деления". 12% мэров не собираются платить поставщикам за дополнительные расходы, вызванные инфляцией и энергетическим кризисом. Более половины мэров (55%) также рассматривают возможность объединения поставок энергии с другими местными органами власти для снижения затрат.

В некоторых городах счет достигает 500 000 евро, как, например, в Дамелевьере (Мерт-и-Мозель). Эта сумма эквивалентна 20% доходов мэрии.

Наконец, из 609 опрошенных 63% мэров недовольны действиями правительства, направленными на то, чтобы помочь муниципалитетам справиться с ростом цен на энергоносители. В связи с этим, 85% мэров намерены меньше отапливать здания; 82% - сократить освещение в ночное время; 24% - повысить местные налоги и 74% - внедрить энергосберегающие технологии. Лишь 9% опрошенных хотят закрыть имеющиеся в их населённых пунктах государственные службы.

Угрозы, оскорбления, профессиональное выгорание - участь французских мэров

При этом каждый третий мэр говорит, что уже становился жертвой оскорблений или угроз. Участилось как число нападений на мэров, так и случаи отставки из-за профессионального выгорания, отмечают французские СМИ.

В Морбиане 15% избранных муниципальных чиновников ушли в отставку. Причина заключается в том, что, приступая к работе, они не имели представления об объёме работы.

В 2020 году Ивэн Кердавид стал членом муниципального совета от Плюрея, небольшой коммуны с населением в тысячу человек. После работы в больнице ему нередко приходилось оставаться в мэрии, чтобы всё успеть. "В итоге я так и не побывал в отпуске", - сокрушается он.

Постепенно начало накапливаться отставание по почте и мэйлам. "Бывали случаи, когда люди узнавали о проблемах раньше меня, - рассказывает он. - Я начал просыпалась по ночам, чтобы записать, что надо сделать. И я сказал"стоп"!

В деревне Сент-Эньян (Луар-и-Шер) бывший мэр тоже не считал часы. Иногда, поработав ночью на заводе и поспав три часа, Жиль Кадоре шёл в мэрию, где "дела шли не очень хорошо". Дома, конечно, тоже было небольшое напряжённо.

Но причиной его ухода стала полемика вокруг проекта строительства пешеходного моста через озеро. Некоторые члены городского совета выступали против, дебаты становились все более жаркими. Критическая статья о нём появилась в одной из местных газет, за ней последовало анонимное письмо, вплоть до заседания муниципального совета в феврале, где его первый заместитель вёл себя крайне оскорбительно, хотя был его другом, вспоминает он. Я пришёл домой и сказал "хватит": всё это не стоит маленькой зарплаты мэра (в 700 евро) и удовольствия получить по морде.

Больше нет никаких барьеров. Если граждане хотят чего-то добиться, они готовы на всё: открыть дверь мэрии, усесться, стукнуть кулаком по столу, попытаться произвести впечатление на мэра вплоть до физического внушения Хишам Аббад представитель Aссоциации мэров Франции

Насилие и угрозы всё чаще преследуют мэров, свидетельствует статистика. Некоторые рьяные сограждане приходят к ним домой, следят за их автомобилями. Бывают ситуации, когда дети и семьи избранных представителей оказываются под угрозой. Не проходит и недели, говорят сотрудники "горячей линии" Ассоциации мэров Франции, чтобы не поступил такой сигнал.

Рост числа отставников среди мэров становится национальной проблемой, признают во французском правительстве. В Министерстве внутренних дел заявили, что за два года получили информацию о 800 случаях отставки мэров по разным причинам. Это гораздо больше, чем в начале предыдущего мандата: с 2014 по 2020 годы.