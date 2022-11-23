Новые ракетные удары России по Украине

В результате новых российских ракетных ударов по Украине вновь пострадали такие густонаселенные города, как Киев, Львов, Николаев и Харьков. Власти страны призывают граждан не выходить из укрытий. В результате обстрелов погибли по меньшей мере 4 мирных жителя, тридцать получили ранения, и сотни остались без крова. К гражданам своей страны обратился президент Украины Владимир Зеленский:

Президент Украины Владимир Зеленский:

— Большое количество раненых. Есть погибшие. Что касается электро- и водоснабжения, все энергетики работают, и спасатели трудятся. Задача поставлена перед местными властями. Мы все это восстановим, мы все это переживем, потому что мы несгибаемые люди.

Бывший президент России Дмитрий Медведев посетил завод по производству ракет в Московской области. Несколько часов спустя он написал в своем Telegram канале, что враги его страны напрасно ждут, когда иссякнет ее военный потенциал. "Их (ракет) хватит на всех"

Массированные российские атаки по энергетической инфраструктуре Украины оставили значительную часть страны без электричества, воды и отопления. Во многих украинских больницах от Херсона до Львова медики вынуждены работать при свете аварийных ламп, работающих от электрогенераторов. С каждым днем ситуация усугубляется. В некоторых регионах Украины температура уже упала ниже нуля, а впереди еще долгая зима.