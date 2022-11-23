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Великобритания

Отказ в референдуме: шотландские националисты делают ставку на выборы

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 Alexander Kazakevich
Никола Стерджен заявила, что Соединённое Королевство "фактически перестало быть добровольным партнёрством четырёх наций".
Никола Стерджен заявила, что Соединённое Королевство "фактически перестало быть добровольным партнёрством четырёх наций".   -   Авторское право  Jane Barlow/PA via AP

Шотландские националисты не намерены сдаваться, несмотря на то что Верховный суд постановил, что проведение ещё одного референдума о независимости Шотландии – дело Вестминстера, а не Эдинбурга.

Это решение прокомментировала глава правительства Шотландии Никола Стерджен, заявив, что Соединённое Королевство – "больше не добровольное партнерство 4-х наций", раз одна из его частей не может поставить вопрос о своём будущем.

Мы должны, и мы найдем другое демократическое, законное и конституционное средство, с помощью которого шотландский народ сможет выразить свою волю. На мой взгляд, это могут быть только выборы. Следующие национальная кампания, которая пройдут в Шотландии, это, конечно же, парламентские выборы. Очевидно, мы должны воспользоваться возможностью и на деле превратить это голосование в референдум.
Никола Стерджен
Первый министр Шотландии

В заключении суда также говорится, что шотландцы не соответствуют определению "угнетённого народа", "бывшей колонии" или "территории, где определённой группе отказывают в доступе к управлению и развитию".

Я думаю, что народ Шотландии хочет, чтобы мы работали над решением основных проблем, с которыми мы все вместе сталкиваемся, будь то экономика, поддержка Национальной службы здравоохранения или помощь Украине. Сейчас самое время для политиков работать как один коллектив, и это то, чем будет заниматься правительство.
Риши Сунак
Премьер-министр Великобритании

По всей видимости, Шотландская национальная партия делает ставку на соблюдение законности, а не на эскалацию по каталонскому сценарию. Обозреватели также не исключают, что в случае, если лейбористы выиграют следующие всеобщие выборы у консерваторов, которые находятся у власти уже 12 лет, позиция Лондона по шотландскому вопросу может измениться.