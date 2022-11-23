Отказ в референдуме: шотландские националисты делают ставку на выборы

Отказ в референдуме: шотландские националисты делают ставку на выборыКомментарии
Шотландские националисты не намерены сдаваться, несмотря на то что Верховный суд постановил, что проведение ещё одного референдума о независимости Шотландии – дело Вестминстера, а не Эдинбурга.
Это решение прокомментировала глава правительства Шотландии Никола Стерджен, заявив, что Соединённое Королевство – "больше не добровольное партнерство 4-х наций", раз одна из его частей не может поставить вопрос о своём будущем.
В заключении суда также говорится, что шотландцы не соответствуют определению "угнетённого народа", "бывшей колонии" или "территории, где определённой группе отказывают в доступе к управлению и развитию".
По всей видимости, Шотландская национальная партия делает ставку на соблюдение законности, а не на эскалацию по каталонскому сценарию. Обозреватели также не исключают, что в случае, если лейбористы выиграют следующие всеобщие выборы у консерваторов, которые находятся у власти уже 12 лет, позиция Лондона по шотландскому вопросу может измениться.