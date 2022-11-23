Ещё один неудачный старт фаворитов: Германия проиграла Японии со счётом 1:2

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Ещё один неудачный старт фаворитов: Германия проиграла Японии со счётом 1:2Комментарии
Alexander Kazakevich & Euronews
Авторское право Matthias Schrader/Copyright 2022 The AP. All rights reserved
Ещё один неудачный старт фаворитов Чемпионата мира по футболу: несмотря на многочисленные атаки и владение мячом Германия проиграла Японии со счётом 1:2
"Манншафт" доминировала в первом тайме, на 33-й минуте полузащитник Илкай Гюндоган успешно реализовал пенальти.
Немцы пропустили два гола менее чем за 10 минут: на 75-й минуте японцы сравняли счёт благодаря голу Рицу Доана, а на 83-й минуте Такума Асано обеспечил "синим самураям" победу и временное лидерство в группе E.
Японские футболисты впервые в истории обыграли сборную Германии.
На прошлом мундиале турнир завершился для немецкой команды ещё на групповом этапе.