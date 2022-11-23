Ещё один неудачный старт фаворитов: Германия проиграла Японии со счётом 1:2

Ещё один неудачный старт фаворитов Чемпионата мира по футболу: несмотря на многочисленные атаки и владение мячом Германия проиграла Японии со счётом 1:2

"Манншафт" доминировала в первом тайме, на 33-й минуте полузащитник Илкай Гюндоган успешно реализовал пенальти.

Немцы пропустили два гола менее чем за 10 минут: на 75-й минуте японцы сравняли счёт благодаря голу Рицу Доана, а на 83-й минуте Такума Асано обеспечил "синим самураям" победу и временное лидерство в группе E.

Японские футболисты впервые в истории обыграли сборную Германии.

На прошлом мундиале турнир завершился для немецкой команды ещё на групповом этапе.