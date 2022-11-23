17 млрд евро: Европейское космическое агентство резко увеличило бюджет

По итогам переговоров в Париже 22 страны-участницы Европейского космического агентства согласовали бюджет в размере 16,9 млрд евро, что на 17% превышает бюджет трёх последних лет.

По словам главы организации, Йозефа Ашбахера, увеличение бюджета позволит эффективнее противостоять конкуренции США и Китая. Средства будут, в частности, направлены на исследование космоса, наблюдения Земли, развитие программы мониторинга климатических изменений и запуск ракет-носителей.

Министр экономики Франции Брюно Ле Мэр назвал соглашение "большим успехом", выходящим "за рамки ожиданий". Париж берёт на себя финансирование объёмом в 3,25 миллиарда евро, взносы других стран пока не известны.