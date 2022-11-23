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Мали

Мали запрещает деятельность поддерживаемых Францией НПО

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 Кнарик Хачатрян
Малийцы обсуждают решение Франции прекратить финансирование их страны
Малийцы обсуждают решение Франции прекратить финансирование их страны   -   Авторское право  AFP

На фоне обострения конфликта между Парижем и Бамако Хунта Мали объявила о запрете деятельности в стране неправительственных организаций, финансируемых или поддерживаемых Францией, в том числе гуманитарных групп. Этот шаг власти назвали ответом на прекращение Францией финансовой помощи Мали. На улицах Бамако эта тема обсуждается широко:

- Наоборот, это мы помогаем Франции, какая от неё польза? Интересно, в чём это Франция помогает Мали? Пусть больше не ступают сюда, и НПО тоже. Мы автономны.

- Мы должны избавиться от идеи зависимости. Малиец стал гибридом, вот и вся проблема. Мы действительно можем обойтись без французского финансирования. Ведь всё сырье поступает от нас, затем эти продукты трансформируются там и возвращаются нам же в виде помощи. Если нам удастся выстоять, то Франция сама придёт просить о помощи нас.

Это решение французского МИДа было принято в связи с предполагаемым использованием в Мали военизированных формирований российской группы Вагнера. Бамако это отрицает, признавая лишь поддержку российских военных "инструкторов".

На прошлой неделе источник в министерстве иностранных дел Франции заявил, что Париж продолжит гуманитарную помощь Мали, а также финансирование организаций гражданского общества.