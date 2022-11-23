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Спорт

Первые матчи Испании и Германии на ЧМ-2022 в Катаре: анонс

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 Андрей Позняков
Голкипер сборной Германии Мануэль Нойер на тренировке перед матчем со командой Японии.
Голкипер сборной Германии Мануэль Нойер на тренировке перед матчем со командой Японии.   -   Авторское право  AP Photo/Matthias Schrader

Сборные групп E и F начинают в среду своё выступление в финальном турнире Чемпионата мира по футболу в Катаре. Команда Германии, которую относят к числу фаворитов, встретится в своём первом матче группового этапа с японцами. Четырёхкратные чемпионы мира выйдут на поле в обновлённом составе, потеряв ещё несколько звёздных игроков. На прошлом чемпионате Германия заняла последнее место в своей группе, Япония дошла до в 1/8 финала.

Так же как и Испания, которая оказалась в одной группе с Германией. После неудачи четырёхлетней давности, впрочем, «Ла Роха» дошла до полуфинала Евро-2020. Теперь она сможет испытать свои силы в матче со сборной Коста-Рики, которая в 2018-м заняла последнее место в своей группе.

В среду на стадионах в Катаре впервые встретятся также две пары сборных группы F. Бельгия сыграет с Канадой, а Хорватия – с Марокко. Из Дохи передаёт корреспондент Euronews Сэм Эшу:

«Матч дня в группе F: Бельгия – Канада. Тренеру бельгийцев Роберто Мартинесу придётся обойтись без звездного нападающего Ромелу Лукаку, который из-за травмы подколенного сухожилия может пропустить весь турнир.

Для бельгийского "золотого поколения" это, возможно, последний шанс выиграть Чемпионат мира по футболу. А их соперники ожидают эту встречу с огромным волнением. Канада попала на Кубок мира впервые за 36 лет.

В другом матче группы F Хорватия встретится с Марокко. До сих пор игры в Катаре были непредсказуемыми, будем надеяться, что так будет и впредь».