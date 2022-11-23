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Великобритания
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Британский Верховный суд отказал Шотландии в проведении нового референдума о независимости

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 Euronews
Сторонники независимости Шотландии перед зданием Верховного суда в Лондоне, 23 ноября 2022 г.
Сторонники независимости Шотландии перед зданием Верховного суда в Лондоне, 23 ноября 2022 г.   -   Авторское право  Aaron Chown/AP

Британский Верховный суд отказал Шотландии в проведении нового референдума о независимости, об этом сообщил председатель суда. Высшая инстанция постановила, что Эдинбург не имеет права проводить новый референдум о независимости без согласия британского правительства.

Это решение - неудача для шотландского правительства, которое в последние недели вело активную каманию по отделению от Соединенного Королевства, отмечают обозреватели.

Высший суд постановил, что шотландский парламент "не обладает полномочиями для принятия закона о референдуме по независимости Шотландии". Председатель Верховного суда Роберт Рид сказал, что "пять судей были единодушны".

Правительство Шотландии собиралось провести референдум в октябре следующего года с вопросом "Должна ли Шотландия быть независимой страной?".

Консервативное правительство Великобритании в Лондоне отказывается одобрить проведение голосования, утверждая, что вопрос был решен на референдуме 2014 года, на котором шотландские избиратели отвергли независимость с перевесом 55% против 45%.

Однако правительство Эдинбурга, выступающее за независимость, хочет пересмотреть решение, утверждая, что выход Великобритании из Евросоюза, против которого выступило большинство шотландских избирателей, радикально изменил политический и экономический ландшафт.