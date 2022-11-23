Россия запустила много ракет по городам Украины: Киев, Николаев, Одесса, Днепр и другие города под ударом.

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил "прилет", уточнив, что ракета попала в инфраструктурный объект. Спасательные службы и медики следуют на места взрывов, заявил Кличко. В Киеве приостановлено водоснабжение. Сообщается, что специалисты "Киевводоканала" работают над его скорейшим восстановлением.

В результате российских ударов полностью без электричества остался Львов, сообщил мэр города.

Глава Киевской областной военной администрации Кулеба заявил, что в области зафиксировано попадание по жилому сектору и инфраструктурным критическим объектам. О жертвах обстрелов свидетельствуют также фотографии с места событий. Власти призывают граждан оставаться в укрытиях.

"В результате попадания повреждено двухэтажное здание. Три человека погибли и шесть пострадали", - сообщил позднее Кулеба.

Были слышны взрывы в районе Кременчуга, местные группы в соцсетях сообщают о ракетном ударе. Под обстрелом оказалась Винницкая область. Мэры городов призывают всех жителей оставаться в укрытиях.

По заявлению Укрэнерго, в Украине в течение суток будут продолжаться аварийные отключения света.