Директор "Ла Скала" защитил "Бориса Годунова" после критики со стороны Украины

Директор миланского оперного театра "Ла Скала" защитил выбор оперы "Борис Годунов" Модеста Мусоргского для открытия сезона в декабре.

Ранее с критикой такого решения выступил генконсул Украины в Милане Андрей Картыш, требуя отменить премьеру.

Доминик Мейер отметил, что данный выбор не направлен против Украины, и сделан был три года назад. Он и ранее подчеркивал, что выступает против отмены русских опер.

Кроме того, в афише балетов будущего сезона "Ла Скала" представлены "Щелкунчик " и "Лебединое озеро" Петра Чайковского.

Доминик Мейер, директор "Ла Скала":

— Постановка "Бориса Годунова" - это решение, которое мы приняли три года назад. Отменить такой проект невозможно, да и зачем? Ставя "Бориса Годунова", мы не занимаемся пропагандой Путина. Мы должны видеть разницу между реальной политической ситуацией и Россией. Это великий шедевр в истории искусства. Я уже говорил, я не хочу прятаться, когда читаю Достоевского или Пушкина. Это шедевры, которые мы очень уважаем. Ничто в этой постановке не направлено против Украины.

С начала войны ряд ведущих театров прекратил сотрудничество с некоторыми российскими музыкантами и певцами за их "недостаточную дистанцированность" от Кремля.

Исключением не стал и "Ла Скала" — после отказа от публичного осуждения российской агрессии персонами нон грата в театре стали Анна Нетребко и Валерий Гергиев.