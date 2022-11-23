ISW: российский арсенал высокоточных ракет заметно уменьшился

Россия наносит новые удары по Украине, атакуя объекты критической инфраструктуры по всей стране.

Эксперты Института изучения войны полагают, что российский арсенал высокоточных ракет заметно уменьшился, но, скорее всего, в ближайшее время масштабные ракетные атаки продолжатся.

Министр обороны Украины Алексей Резников опубликовал данные, демонстрирующие, сколько ракет Россия использовала с начала полномасштабного вторжения.

Москва не раскрывает эту информацию и не комментирует ее.

Например, сейчас у Кремля осталось 119 "Искандеров", то есть всего 13% от имевшихся на февраль 2022 года.

В третьей строке видно, что в начале года у России было около восьми тысяч ракет С-300, и хотя она использовала более тысячи из них, в арсенале у нее остается еще более 80 процентов.

Москва все чаще применяет С-300 против Украины, что рассматривается экспертами как признак нехватки более подходящих боеприпасов.

Существует несколько типов этих ракет с разными техническими возможностями и различным радиусом поражения:

- максимальная дальность стандартной ракеты 150 км

- вес боеголовки 133-143 кг

- разработанные в годы СССР С-300 — это семейство ракет класса "земля - воздух".

По оценкам сотрудников Института изучения войны, сейчас Москва все больше зависит от поставок систем высокоточного оружия из Ирана, в том числе беспилотных летательных аппаратов.

Министерство обороны Великобритании в новой разведсводке отмечает: "Россия, по всей видимости, решила использовать беспилотники, чтобы компенсировать острую нехватку крылатых ракет, но этот подход имел ограниченный успех. Большинство запущенных беспилотников было нейтрализовано".

В военном ведомстве также полагают, что Кремлю проще и быстрее закупать беспилотники за рубежом, чем производить новые крылатые ракеты внутри страны.