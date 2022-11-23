Суд продлил Илье Яшину арест ещё на 6 месяцев

Мещанский районный суд Москвы продлил срок нахождения в СИЗО оппозиционному политику Илье Яшину ещё на полгода, до 10 мая.

Как уточняет сайт МВД-Инфо, Яшина обвиняют в распространении "фейков" про российскую армию по мотивам политической ненависти (пункт «д» 2й части статьи 207.3 Уголовного кодекса РФ). Причиной для уголовного преследования стало одно из выступлений Ильи Яшина на его YouTube-канале, в котором он говорил о трагедии в Буче.

Дело на политика завели в июле, однако задержали Илью Яшина еще 27 июня, во время прогулки в парке. На следующий день его арестовали на 15 суток по статье о неповиновении полиции. Пока оппозиционер находился в спецприемнике, на него завели дело.

Затем, 5 октября Яшину предъявили окончательное обвинение по статье о "фейках" про российскую армию. А 19 октября СК объявил о завершении расследования дела. Счета политика в тот же день арестовали. В начале ноября дело поступило на рассмотрение в Мещанский районный суд Москвы.