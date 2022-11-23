Рождество в Берлине в режиме экономии

Рождественская иллюминация в Берлине в этом году включается лишь на несколько часов каждый вечер и только на основной автомобильной магистрали города - бульваре Курфюрстендамм.

В связи с энергетическим кризисом правительство Берлина, отказалось от финансирования праздника и все расходы за электричество взяли на себя спонсоры и меценаты

Клаус-Юрген Майер, председатель правления AG City:

— Традиция праздничного освещения существует уже много десятилетий. Поэтому тем более важно, особенно в это трудное кризисное время, чтобы огни снова сияли и давало нам надежду.

140 000 энергосберегающих светодиодных лампочек зажигаются на центральной улице Берлина с 4 00 до 10 00 часов вечера.

Клаус-Юрген Майер, председатель правления AG City:

— Мы вовсе не хотим затемнять, но также хотим показать: Жизнь продолжается. Надеемся!

Бульвар Курфюрстендамм известен как популярное место для прогулок и развлечений. Несмотря на высокие цены на электроэнергию, местным предпринимателям сейчас как никогда важно создать сказочную атмосферу праздника и привлечь как можно больше покупателей.