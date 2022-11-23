Правительство Канады обнародовало во вторник новый пакет санкций против белорусских должностных лиц. В список попали 22 чиновника и 15 компаний, связанных с "военным производством, технологиями, машиностроением, банковским делом и железнодорожным транспортом". Всего в нём фигурируют более 100 частных лиц и компаний Республики Беларусь.

О санкциях было объявлено в день, когда Оттаву посетила бывший кандидат в президенты и лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская. На встрече с канадским министром иностранных дел Мелани Жоли Тихановская призвала Оттаву продолжить давление на режим Александра Лукашенко.

Мы знаем, что в Беларуси нарушаются права человека. Мы также знаем, что Беларусь - соучастник вторжения России в Украину. Канада хотела бы сделать больше, чтобы изолировать Минск дипломатически, политически, экономически Мелани Жоли министр иностранных дел Канады

Канадский министр назвала недопустимым тот факт, что президент Лукашенко, победу которого на выборах 2020 года Запад считает "украденной", позволил "использовать свою территорию в качестве стартовой площадки для чудовищного нападения РФ на Украину".

Тихановская: "Само существование Беларуси находится под угрозой"

В понедельник лидер белорусской оппозиции встретилась с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Она призвала его ввести дополнительные санкции против прокремлёвских чиновников в Беларуси. Тихановская указала на "юридические лазейки", которые позволяют обходить канадские санкции более чем 60 представителям режима Лукашенко.

Я прошу Канаду возвысить свой голос и принять меры для поддержки нашей независимости... Сегодня само существование Беларуси находится под угрозой. Я намерена просить Канаду оставаться на одной волне с Евросоюзом, США и Великобританией и разработать общую стратегию в отношении Беларуси Светлана Тихановская лидер белорусской оппозиции

В ходе своего первого визита в Канаду живущая в изгнании с августа 2020 года Тихановская также заявила, что будет добиваться помощи для белорусского гражданского общества, независимых журналистов и для 1400 политических заключенных и их семей.

На встрече с министром обороны Канады Анитой Ананд в минувшие выходные она попросила предоставить помощь и тёплую одежду, "чтобы пережить предстоящую зиму" 500 белорусским добровольцам, сражающимся в Украине против России.

Дмитрий Кулеба: "Отбросить сомнения и принять девятый пакет санкций против РФ"

Глава украинской дипломатии Дмитрий Кулеба на пресс-конференции во вторник предостерег Евросоюз от "усталости" от войны в Украине, призвав принять новый пакет санкций против Москвы.

Я призываю коллег в ЕС отбросить сомнения и усталость и как можно скорее завершить девятый пакет санкций, который давно назрел. Если мы, украинцы, не устали, то остальная Европа не имеет ни морального, ни политического права уставать Дмитрий Кулеба министр иностранных дел Украины

В частности, Кулеба потребовал наложить санкции на российскую государственную корпорацию по атомной энергии "Росатом" за её роль в захвате Россией крупнейшей в Европе Запорожской атомной электростанции.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на саммите АСЕАН, Пномпень, 12 ноября 2022 г. Vincent Thian/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

Украинский министр также подчеркнул важность санкций для "обуздания" российской военной промышленности. "Способность России производить новые ракеты должна быть уничтожена, чтобы у неё не было дополнительных ресурсов для убийства украинцев, разрушения городов и энергетической системы", - заявил он. Кулеба вновь призвал Запад увеличить поставки оружия, включая системы противовоздушной обороны.

США: ценовой потолок на российскую нефть будет принят "в ближайшие дни"

Между тем страны "Большой семерки", Евросоюз и Австралия в ближайшие дни должны объявить о введении ценового потолка на российскую нефть, заявил ведущим информагентствам чиновник Казначейства США.

Цель - установить максимальную цену на российские углеводороды до вступления в силу нового покета европейских санкций, запланированных на 5 декабря. Среди мер - запрет на страхование и перестрахование российских нефтяных перевозок. Ожидается, что европейские операторы будут исключены, если нефть продается на уровне или ниже установленного потолка.

"Мы делаем это шаг за шагом, чтобы позволить рынку интегрировать потолок как можно безболезненнее", - пояснил тот же источник.

Однако остаются вопросы о механизме установления максимальной цены на российскую нефть и о том, как будет обновляться лимит в соответствии с колебаниями рыночных цен. "Наша цель - обновлять его на регулярной основе, что, как мы надеемся, будет происходить каждый квартал или полугодие, поскольку мы хотим обеспечить прозрачность на рынке", - добавил чиновник.

Ограничение цены на нефть, продаваемую Россией, должно уменьшить ее финансовые ресурсы и, таким образом, её способность продолжать войну в Украине, а также сдерживать рост цен на энергоносители. Однако эта цена должна оставаться выше цены добычи, чтобы стимулировать Россию продолжать продавать нефть, а не прекращать поставки.

Кремль предупредил, что Россия больше не будет поставлять нефть в страны, которые примут это ограничение.

Однако, по мнению Казначейства, такое решение "не будет соответствовать их интересам", поскольку "любые их действия окажут влияние на таких клиентов, как Индия и Китай, которых они хотят сохранить". Поэтому мы думаем, что они будут продолжать поставлять нефть им и другим своим клиентам.