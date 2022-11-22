Украина намерена освободить Кинбурнскую косу

Украинское правительство предлагает жителям недавно освобожденного города Херсона, в котором по-прежнему нет электричества и водопровода, бесплатную эвакуацию в регионы с лучшей инфраструктурой, а также бесплатное жилье.

На южном фронте в последнее время были сосредоточены усилия как российских, так и украинских войск, пока Украина не освободила западную часть Херсонской области, включая ее столицу.

Давайте посмотрим на последний участок территории, который российские войска занимают в Николаевской области - Кинбурнскую косу.

Украинский чиновник признал, что украинские силы проводят там военную операцию - место, которое позволит им лучше проводить потенциальные операции на восточном берегу Днепра в Херсонской области.

Кинбурнская коса находится всего в 4 км через пролив от Очакова и позволяет контролировать вход в реки Днепр и Южный Буг, а также Николаевский и Херсонский городские порты.

Российские войска использовали позиции на Кинбурнской косе для нанесения регулярных ракетных и артиллерийских ударов по украинским позициям в Очакове, южной части Николаевской области и других районах на контролируемом Украиной Черноморском побережье.

Контроль над Кинбурнской косой позволит украинским силам ослабить российские удары по контролируемому Украиной Черноморскому побережью, увеличить военно-морскую активность в этом районе и провести потенциальные операции по переправе на восточный берег в Херсонской области под значительно меньшим огнем российской артиллерии по сравнению с переправой через Днепр.

Вдоль восточного берега Днепра российские силы укрепляют оборону и строят дополнительные рубежи в глубине оккупированной Россией территории. Оттуда, после отвода войск, они продолжают атаковать украинские позиции и обстреливать освобожденные районы, включая город Херсон.