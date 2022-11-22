Турция готовится к сухопутной операции против курдов в Сирии

Турецкие и протурецкие силы готовятся к наземной военной операции против курдских формирований на севере Сирии. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о возможности скорого начала боевых действий. После этого информагентства сообщили о массированных ударах турецкой артиллерии по трём районам сирийской провинции Алеппо. Анкара заявляет, что борется с терроризмом.

Мы уже несколько дней поражаем террористов, используя самолеты, артиллерию и беспилотники. С Божьей помощью мы скоро уничтожим их всех нашими танками, артиллерией и силами наших солдат, будьте уверены! Реджеп Тайип Эрдоган президент Турции

В выходные турецкая авиация нанесла удары по целям на севере Ирака и Сирии. Анкара заявляет, что атаковала позиции курдов после взрыва бомбы на центральной улице Стамбула Истикляль 13 ноября. МВД возлагает ответственность за теракт на Рабочую партию Курдистана, которую Турция, ЕС, США и другие страны признают террористической организацией.

Против новых боевых действий в Сирии выступила Россия. Позицию Москвы представил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков:

«Всё-таки все стороны призываем воздерживаться от шагов, которые могут привести к серьезной дестабилизации обстановки в целом, это может бумерангом вернуться и ещё больше осложнить положение дел в безопасности».

Об угрозе дестабилизации ситуации в Сирии заявляют и в Вашингтоне. Центральное командование вооружённых сил США выступило против активизации боевых действий в регионе, расценив такие планы как угрозу общим целям международной коалиции, в том числе борьбе с террористической группировкой «Исламское государство».