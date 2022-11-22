Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столаров, известные как Вован и Лексус, дозвонились президенту Польши Анджею Дуде после падения ракеты вблизи границы с Украиной 15 ноября. Выдавая себя за президента Франции Эмануэля Макрона, пранкеры записали разговор с польским лидером, в котором он говорит, что "не винит россиян и не хочет войны с Россией".

В канцелярии президента Польши подтвердили, что такой разговор действительно состоялся, но отметили, что уже через несколько минут Анджей Дуда почувствовал подозрительную манеру общения на другом конце провода и прервал звонок.

Запись разговора пранкеров Вована и Лексуса с Анджеем Дудой появилась в российских соцсетях.

"Поверь мне, я очень осторожен, я не обвиняю русских. Эмманюэль, это война. Я думаю, что обе стороны будут обвинять друг друга в этой войне", - говорит собеседник пранкеров. Далее в разговоре он добавляет: "Думаете, мне война с Россией нужна? Нет, я этого не хочу. Я не хочу войны с Россией, я крайне осторожен, поверь мне. Я крайне осторожен".

Канцелярия президента Польши немедленно начала расследовать инцидент в сотрудничестве со службами безопасности. Как пояснили представители Дуды, “после взрыва ракеты в Пшеводуве во время ряда телефонных разговоров с главами государств и правительств было лицо, выдавшее себя за президента Франции Эммануэля Макрона. Во время разговора президент по необычному способу ведения разговора понял, что могла быть попытка мошенничества и прекратил разговор.”

В результате падения ракеты в селе Пшеводув неподалеку от польско-украинской границы 15 ноября погибли два человека. В настоящее время продолжается следствие, которое должно установить, была ли ракета российской с неудачной попыткой атаковать западную Украину, или она принадлежала украинской ПВО, которая пыталась сбить российскую ракету. В любом случае, ответственность за трагедию и Польша, и НАТО, и западные страны возлагают на Россию: как отмечают представители западных властей, этой ситуации удалось бы избежать, если бы Кремль не развязала войну против Украины.