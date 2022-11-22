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Россия

Полковник Генштаба РФ попался на взятке стиральной машинкой

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 Михаил Саленков
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото   -   Авторское право  Charles Krupa/AP

Полковник Генштаба Иван Мертвищев два месяца проведет под домашним арестом до начала суда по обвинению во взяточничестве, сопряженном с вымогательством, сообщает газета "Коммерсант".

Сотрудники ФСБ РФ задержали офицера при получении дорогостоящей стиральной машинки от военкома Объединенного военного комиссариата Раменки.

Ответственный за проверку комиссариата Мертвищев сообщил военкому, что набор призывников в подведомственных ему районах идет плохо и он найдет к чему придраться, даже если в итоге всё будет в порядке. Мирно решить проблему полковник предложил за счет покупки ему стиральной машинки стоимостью не менее 70 тысяч рублей (более €1100).

Военный комиссар согласился на предложение Мертвищева, но одновременно обратился с заявлением о вымогательстве в Департамент военной контрразведки ФСБ. Через несколько дней полковника задержали при получении взятки. Как сообщает газета, под давлением улик, собранных ФСБ и следствием, офицер полностью признал свою вину.

235-й гарнизонный суд отправил обвиняемого под домашний арест. За вымогательство взятки Мертвищеву грозит до 12 лет лишения свободы.

Начавшийся 1 ноября осенний призыв в российскую армию завершается 31 декабря.