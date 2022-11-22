Российский парламент принимает поправки о полном запрете "гей-пропаганды"

Государственная дума РФ в среду рассмотрит во втором чтении пакет законопроектов о запрете пропаганды "нетрадиционных сексуальных отношений".

В понедельник думские профильные комитеты рекомендовали депутатам принять поправки в законодательство.

Ко второму чтению в законопроекты были внесены дополнения. В частности, депутаты поддержали поправку, которой предлагается дополнить закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" статьей о пропаганде, способной вызвать у детей желание сменить пол.

Также предусматривается введение "механизма, ограничивающего доступ детей к прослушиванию или просмотру ЛГБТ-информации на платных сервисах". Ко второму чтению профильный комитет одобрил поправку, согласно которой доступ к ЛГБТ-информации запрещен для граждан младше 18 лет.

В качестве наказания за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и смены пола авторы законопроектов предлагают оставить штрафы. Суммы не изменились - от 50 тысяч до 100 тысяч рублей для физических лиц, от 800 тысяч до миллиона - для юридических. Штраф за пропаганду в интернете или СМИ среди несовершеннолетних для юрлица может составить до пяти миллионов рублей.

Один из авторов поправок, председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн рассчитывает, что законопроект будет принят на этой неделе сразу во втором и третьем чтениях.

Ранее Хинштейн заявлял, что законопроект "не запрещает ЛГБТ как явление", но "позитивное продвижение о том, что это (ЛГБТ) нормально, должно быть под запретом".

Сейчас в России преследуется только "пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений" среди несовершеннолетних. Закон был принят в 2013 году. За 9 лет несколько человек были оштрафованы. В этом году суд вынес наказание журналисту Юрию Дудю за интервью с открытым геем Федором Павловым-Андреевичем, а в 2021-м штраф в размере миллиона рублей получил телеканал Муз-ТВ.

Представители сообщества ЛГБТ+ призывают отменить законы, которые нарушают их права. Фонд "Сфера" начал кампанию под лозунгом "Люди, а не пропаганда".

"Власти хотят признать нас "второсортными" и просто отменить. Это абсолютно неприемлемо! Поэтому законопроект о "полном запрете пропаганды ЛГБТ+" должен быть отозван", - говорится в заявлении фонда.

Последствия принятия этого закона губительны и могут привести к росту числа преступлений против ЛГБТ-людей, подчеркивают в "Сфере".

Отменить закон о "гей-пропаганде" призывают и многие правозащитные организации, включая Human Rights Watch и Amnesty International.

В 2017 году запрет "пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений" был признан дискриминационным Европейским судом по правам человека.