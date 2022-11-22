English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
This content is not available in your region
Россия

Путин запускает ледоколы

Access to the comments Комментарии
 Alexander Kazakevich
В. Путин принял участие в церемонии подъёма государственного флага на атомном ледоколе "Урал" и спуска на воду крупнейшего российского атомного ледокола "Якутия".
В. Путин принял участие в церемонии подъёма государственного флага на атомном ледоколе "Урал" и спуска на воду крупнейшего российского атомного ледокола "Якутия".   -   Авторское право  Mikhail Metzel/Pool Photo via AP

О господстве в Арктике из Ново-Огарёва: Владимир Путин по видеосвязи дал старт спуску на воду атомного ледокола "Якутия", а также наблюдал в режиме онлайн за поднятием флага на ледоколе "Урал", который теперь официально принят в состав флота. Торжественные церемонии состоялись на Балтийском заводе.

Ожидается, что 200-метровая "Якутия" вступит в строй не ранее конца 2024 года.

"Суда такого высокого ледового класса имеют для нас стратегическое значение, они нужны для изучения и освоения Арктики, для обеспечения безопасного, устойчивого судоходства в данном регионе, для увлечения перевоза по Северному морскому пути. Кстати говоря, мы открыты для сотрудничества с нашими партнерами – с теми, кто хочет работать с Россией", – заявил президент РФ.

Россия – единственная страна в мире, обладающая флотом ледоколов с ядерной силовой установкой. Всего по проекту, который реализуется с 2013 года, будет создано 5 судов.

В условиях западных санкций налаживание экспортных маршрутов в Азию через Арктику и круглогодичная навигация по Северному морскому пути стали приоритетом для Кремля.