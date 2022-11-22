Путин запускает ледоколы

О господстве в Арктике из Ново-Огарёва: Владимир Путин по видеосвязи дал старт спуску на воду атомного ледокола "Якутия", а также наблюдал в режиме онлайн за поднятием флага на ледоколе "Урал", который теперь официально принят в состав флота. Торжественные церемонии состоялись на Балтийском заводе.

Ожидается, что 200-метровая "Якутия" вступит в строй не ранее конца 2024 года.

"Суда такого высокого ледового класса имеют для нас стратегическое значение, они нужны для изучения и освоения Арктики, для обеспечения безопасного, устойчивого судоходства в данном регионе, для увлечения перевоза по Северному морскому пути. Кстати говоря, мы открыты для сотрудничества с нашими партнерами – с теми, кто хочет работать с Россией", – заявил президент РФ.

Россия – единственная страна в мире, обладающая флотом ледоколов с ядерной силовой установкой. Всего по проекту, который реализуется с 2013 года, будет создано 5 судов.

В условиях западных санкций налаживание экспортных маршрутов в Азию через Арктику и круглогодичная навигация по Северному морскому пути стали приоритетом для Кремля.